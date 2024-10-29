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Фантомное производство крабовых палочек из аквариумных рыбок обнаружили в Невеле

Фантомное производство крабовых палочек из аквариумных рыбок обнаружили в городе Невель. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Россельхоз надзора.

В ходе анализа данных, внесенных в компонент федеральной государственной информационной системы «ВетИС» — «Меркурий», Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора установило факт ввода в оборот потенциально некачественной и опасной продукции животного происхождения компанией ООО «Удмуртакваресурс». Деятельность осуществлялась на площадке, которая зарегистрирована в городе Невель Псковской области.

При проведении мониторинга в отношении данной организации выявлено, что из 48,5 тысяч аквариумных рыбок компанией были «изготовлены» (оформлены ветеринарные сопроводительные документы) 73 тонны различной рыбной продукции, в том числе филе гребешка, мяса камчатского краба, икры кеты, печени трески, мороженой воблы и судака.

Инспекторы межрегионального управления Службы в ходе выезда по адресу, указанному в системе «Меркурий», установили, что хозяйственная деятельность ООО «Удмуртакваресурс» по производству товаров по заявленному адресу не осуществляется.

Несмотря на то, что площадка компании оказалась фантомной, ранее ее регистрация в ФГИС «ВетИС» была подтверждена должностным лицом комитета по ветеринарии Псковской области по заявлению ООО ««Удмуртакваресурс». Управление Россельхознадзора обратилось в ветеринарную службу субъекта для исключения производственной площадки из информационной системы и получения разъяснений по данному факту. Также ведомство обратило внимание на необходимость усиления контроля за регистрацией производственных площадок и определения круга лиц, ответственных за осуществление данной деятельности.

В результате проведенной работы регистрация уполномоченного лица ООО «Удмуртакваресурс» аннулирована. О факте выпуска в обращение потенциально некачественной и опасной продукции животного происхождения проинформированы правоохранительные органы Псковской области для принятия мер реагирования.