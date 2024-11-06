Происшествия

Уголовное дело по факту исчезновения подростка возбудили в Великих Луках

Следователи возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего жителя города Великие Луки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в СУ СК РФ по Псковской области.

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

По предварительным данным, 17-летний Максим Новинский пропал в ночь на 4 ноября в деревне Немково Великолукского района. На момент исчезновения был одет в толстовку бело-бежевого цвета, черные спортивные брюки, черную куртку с белыми полосами, черно-белые кроссовки.

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В настоящее время в районе предполагаемого исчезновения несовершеннолетнего проводятся поисковые мероприятия, следователи устанавливают обстоятельства исчезновения подростка, устанавливаются и допрашиваются лица, которые могут обладать значимой для следствия информацией.

Людей, располагающих сведениями, позволяющими помочь установлению местонахождения несовершеннолетнего, просят позвонить на короткие номера: 123 или 112, а также дежурные номера следственного управления: 8(911)362-27-78, 8(911)360-10-92, 8(81134)2-32-89.

Напомним, что для поисков подростка привлекались, в том числе, водолазы.