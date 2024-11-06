Происшествия

Родственники пропавшего в Великих Луках подростка ищут водителей

Семья пропавшего подростка Максима Новинского ищет любую информацию от водителей, которые проезжали с 2:00 до 8:00 4 ноября от деревни Задёжа до Великих Лук, а также через зелёную зону и ВЗВА (ЗЭТО), сообщили Псковской Ленте Новостей родственники подростка.

«Возможно, вы видели подростка в чёрной куртке и белыми полосками на рукавах или имеете записи с видеорегистратора», - говорится в сообщении.

Тех, кто был тем утром в указанном районе и готов помочь, просят обращаться по телефонам поискового отряда «След»: +7(911)376-76-76 и полиции 8(81153)5-27-94.

Напомним, что Максим Новинский пропал 3 ноября в Великолукском районе.

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По факту его исчезновения возбудили уголовное дело.