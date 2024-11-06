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Криминалисты осматривают дом, в котором отдыхал пропавший великолукский подросток

12.11.2024 15:16|ПсковКомментариев: 0

В Великолукском районе 12 ноября работают криминалисты регионального Следственного комитета - в деревне Немково продолжаются поиски пропавшего больше недели назад подростка. В эти минуты специалисты проводят дополнительный осмотр дачного участка, где 3-го ноября отдыхал с друзьями 17-летний Максим Новинский, а после исчез.

Фото: ГТРК «Псков»

При помощи специальной криминалистической техники обследуются все строения на участке и внутри дома. К поиску подростка подключилось около трехсот волонтеров, но результатов пока нет, пишет ГТРК «Псков». 

Напомним, по факту исчезновения подростка возбудили уголовное дело. 

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу. 

Теги: #пропал человек
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: В Великих Луках пропал подросток Криминалисты осматривают дом, в котором отдыхал пропавший великолукский подросток Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу об исчезнувшем в Великолукском районе подростке Поисковики передали в полицию все зацепки по исчезновению великолукского подростка Родственники пропавшего в Великих Луках подростка ищут водителей Психолог-подполковник — псковским родителям: Дети убегают из-за отсутствия к ним уважения Уголовное дело по факту исчезновения подростка возбудили в Великих Луках Тело пропавшего подростка искали водолазы в Великолукском районе Волонтеры для поисков пропавшего подростка требуются в Великих Луках Подростка в черной куртке разыскивают в Великих Луках
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