Происшествия

Криминалисты осматривают дом, в котором отдыхал пропавший великолукский подросток

В Великолукском районе 12 ноября работают криминалисты регионального Следственного комитета - в деревне Немково продолжаются поиски пропавшего больше недели назад подростка. В эти минуты специалисты проводят дополнительный осмотр дачного участка, где 3-го ноября отдыхал с друзьями 17-летний Максим Новинский, а после исчез.

Фото: ГТРК «Псков»

При помощи специальной криминалистической техники обследуются все строения на участке и внутри дома. К поиску подростка подключилось около трехсот волонтеров, но результатов пока нет, пишет ГТРК «Псков».

Напомним, по факту исчезновения подростка возбудили уголовное дело.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу.