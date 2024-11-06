Криминалисты осматривают дом, в котором отдыхал пропавший великолукский подросток

В Великолукском районе 12 ноября работают криминалисты регионального Следственного комитета - в деревне Немково продолжаются поиски пропавшего больше недели назад подростка. В эти минуты специалисты проводят дополнительный осмотр дачного участка, где 3-го ноября отдыхал с друзьями 17-летний Максим Новинский, а после исчез.
Фото: ГТРК «Псков»
При помощи специальной криминалистической техники обследуются все строения на участке и внутри дома. К поиску подростка подключилось около трехсот волонтеров, но результатов пока нет, пишет ГТРК «Псков».
Напомним, по факту исчезновения подростка возбудили уголовное дело.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу.