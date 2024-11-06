Происшествия

Блондинка в зеленом пуховике и лосинах пропала в Острове

36-летняя Ольга Соловьева пропала в Острове. С 10 ноября ее местоположение неизвестно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, белые волосы, зеленые глаза.

Женщина была одета в зеленый пуховик с капюшоном, черные лосины, оранжевые кроссовки, черную шапку. С собой был черный в серую клетку рюкзак.

Информацию, которая поможет найти пропавшую, можно сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.