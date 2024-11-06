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Происшествия

За неделю 29 псковичей стали жертвами мошенников

15.11.2024 17:54|ПсковКомментариев: 0

В период с 4 по 10 ноября 29 жителей города Пскова стали жертвами преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в частности телефонных и интернет-мошенничеств. Злоумышленники за неделю похитили более 2 миллиона рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.

Помимо этого, установлено 11 фактов получения злоумышленниками доступа к персональным данным жителей города через вход на портал государственных услуг Российской Федерации.

Большинство случаев телефонных мошенничеств – это звонки якобы из служб безопасности банков или от имени сотрудников правоохранительных органов. Потерпевшим сообщали информацию о попытках списать деньги со счетов или оформить кредиты от их имени. Для предотвращения этого обманутые граждане переводили свои денежные средства на так называемые «безопасные» счета, указанные преступниками. Также имели место факты обмана от имени работников банков под предлогом замены счета, ложной сверки персональных данных.

Кроме того, преступниками использовались для обмана такие предлоги как оформление кредитов, продажа различных товаров в сети Интернет, предоставление возможности дистанционного заработка, в том числе на инвестициях, трудоустройство через Интернет-сайты. При этом потерпевшие по просьбе злоумышленников сообщали им сведения своих банковских карт для перевода на них денег в качестве оплаты за товары или перечисления зарплаты. В ряде случаев мошенники обращались с просьбами о помощи со взломанных страниц в социальных сетях.

По каждому такому факту правоохранительными органами города возбуждены и расследуются уголовные дела.

Теги: #мошенники
Источник: Псковская Лента Новостей
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