Происшествия

Пскович попал в колонию строгого режима за кражу денег с банковской карты

Два года строгого режима получил 47-летний житель города Пскова за тайное хищение денег с банковского счета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

При рассмотрении уголовного дела суд установил, что 7 февраля мужчина нашел банковскую карту, с помощью которой оплачивал товары в различных торговых точках города.

С учетом данных о личности осужденного, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, наличия смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ и назначил наказание в виде лишения свободы сроком 2 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.