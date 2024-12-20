Происшествия

Псковичку направили на исправительные работы за кражу колбас и сыра

Мировой судья судебного участка № 38 города Пскова вынес приговор 19-летней местной жительнице, признав её виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, то есть тайное хищение чужого имущества). Об этом Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры города Пскова.

Как было установлено в суде, 24 августа 2024 года около 21:30 девушка, находясь в магазине «Пятёрочка», решила украсть товары. Прогуливаясь по магазину, она складывала в свою сумку различные виды колбас и сыров, после чего покинула магазин, не оплатив товар.

Общая стоимость похищенного составила 9 593 рубля 41 копейку. За содеянное псковичке назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год 8 месяцев с удержанием из заработка в доход государства 5%.