Не менее 6 БПЛА сбили в небе над Псковской областью ночью

Минувшей ночью не менее шести БПЛА уничтожили в небе над Псковской областью, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Мах.

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«Если вы стали свидетелем падения БПЛА незамедлительно сообщите по тел. 112 или 8(8112)72-52-00. Проинформируйте любого известного вам представителя органов власти, безопасности или АНО "Дружина". До прибытия представителей оперативных служб организуйте дежурство на безопасном расстоянии (вне зоны прямой видимости), чтобы предупредить приближение случайных лиц к месту падения», - сообщил губернатор.

Он подчеркнул, что своевременное обнаружение обломков БПЛА крайне важно для специальных служб.

Около 7:30 беспилотную опасность отменили.