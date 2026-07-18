Пенсионерка с белым пакетом пропала в Пскове

75-летняя Людмила Гаврилова потерялась в Пскове. С 17 июля ее местонахождение неизвестно, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы: рост 160 см, худощавое телосложения, седые волосы, голубые глаза. Была одета в синюю кофту, синие штаны с

аппликацией цветов и белые кроссовки. С собой был белый пакет.

Отмечается, что женщина нуждается в медицинской помощи.

Тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении женщины, просят обращаться по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.