Росгвардейцы задержали псковича за кражу продуктов

В Пскове росгвардейцы 20 июля задержали мужчину за кражу продуктов, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Росгвардии по Псковской области.

Около 15:00 сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, патрулируя улицы города Пскова, получили информацию, что из магазина на улице Красноармейской поступил сигнал «Тревога».

Росгвардейцы оперативно выдвинулись и по прибытию задержали гражданина 1975 года рождения, который похитил из торгового зала продукты.

В настоящий момент по данному факту проводится проверка.