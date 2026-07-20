В псковских Писковичах при пожаре в гараже пострадал мужчина

За выходные в Псковской области произошло пять техногенных пожаров, госпитализирован один человек, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС РФ по Псковской области.

Фото: ГУ МЧС РФ по Псковской области

19 июля в 07:00 в деревне Писковичи Псковского округа выгорел гараж. Предположительной причиной стал аварийный режим работы электрического оборудования и сетей вследствие короткого замыкания.

Возгорание ликвидировали девять специалистов МЧС России и три единицы техники. Пострадавший мужчина 1991 года рождения госпитализирован в медицинское учреждение.

А 18 июля в 20:09 в деревне Смуравьево-2 Гдовского округа в бесхозном строении сгорела кровля, здание выгорело внутри.

Предположительная причина - неосторожное обращение с огнем. На месте работали шесть специалистов областной пожарной охраны и две единицы техники.

В воскресенье, 19 июля, в 08:37 в деревне Молоди Стругокрасненского округа в помещении на первом этаже двухэтажного неэксплуатируемого строения сгорел мусор на площади 25 квадратных метров. Причина, предположительно, – неосторожное обращение с огнем.

На месте работали шесть специалистов областной пожарной охраны и две единицы техники.

А в 13:11 в деревне Быково Пустошкинского округа сгорел садовый дом. Предположительной причиной стал аварийный режим работы электрического оборудования и сетей вследствие короткого замыкания.

Возгорание ликвидировали четыре специалиста МЧС России и две единицы техники.

В 16:29 в деревне Сенницы Псковского округа в бане повреждена стена и потолок. Причина, предположительно, – недостаток изготовления печи.

На месте работали шесть специалистов МЧС России и две единицы техники.