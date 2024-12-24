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Участковый выехал в великолукскую квартиру, в которой держат в плену животных

26.12.2024 15:04|ПсковКомментариев: 0

Участковый выехал в квартиру по адресу: город Великие Луки, Октябрьской проспект, 14, где держат в плену и без должного ухода животных. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОМВД России по городу Великие Луки. 

«По факту публикации проводится проверка. На место выехал участковый уполномоченный полиции, закрепленный за данным районом», - сообщили в полиции.

Напомним, ранее стало известно, что животных держат в плену без должного ухода. Соответствующее обращение жильцов многоквартирного дома поступило в адрес руководителя приюта «Милый» Татьяны Тимофеевой. Текст обращения опубликовали в группе приюта в соцсети «ВКонтакте».

Теги: #полиция
Источник: Псковская Лента Новостей
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