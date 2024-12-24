Происшествия

Сбитый в Ленобласти БПЛА двигался через Псковскую область

За ночь и утро над территорией Ленинградской области уничтожили четыре украинских беспилотника, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в Telegram-канале.

«Ночь и утро 4 января стали рекордными по количеству уничтоженных БПЛА. Над территорией Ленобласти уничтожено четыре летательных аппарата, в том числе с применением средств РЭБ и стрелкового оружия», — написал он.

По информации губернатора, первый беспилотник нейтрализовали в районе Лужской губы Финского залива примерно в 02:40 ночи, второй — в том же районе около 9:40, этот дрон двигался через Псковскую область. Пострадавших и разрушений в этих случаях не было, пишет РИА Новости.

Обломки третьего аппарата упали в лесном массиве, на месте работают оперативные службы.

Сейчас беспилотную опасность в Ленинградской области сняли, добавил Дрозденко.

Он также поблагодарил военных за четкую и слаженную работу.

В петербургском аэропорту Пулково с 7:45 по 10:15 вводили ограничения на прием и выпуск рейсов. За это время на запасные аэродромы ушли 20 самолетов.

По информации Минобороны, минувшей ночью системы ПВО уничтожили 16 украинских дронов над пятью российскими регионами, в том числе по одному над территорией Ленинградской и Псковской областей.

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ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов противника.