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Великолукский суд поддержал прокурора в деле о хищении бюджетных средств

В Великолукском городском суде рассмотрели гражданское дело по иску предпринимателя Ирины Алиевой к прокурору. Истец требовала признать недостоверными и порочащими ее честь и достоинство сведения, которые содержатся в представлении прокурора. Также истец требовала компенсировать моральный вред. В удовлетворении исков отказано. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе суда.

По мнению истца, в представлении прокурор утверждал, что руководитель юридической организации присвоил бюджетные средства, выделенные местными органами власти на благоустройство территории.

Против руководителя юридического лица было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Дело было передано в суд.

Истец заявила, что сведения в представлении прокурора не соответствуют действительности. Она предоставила документы, подтверждающие выполнение работ, а также решение местных органов власти о том, что бюджету не был причинён ущерб.

Ответчик возражал против требований истца, так как представление относится к решениям, которые можно обжаловать в другом процессуальном порядке.

Учитывая полномочия прокурора вносить представления для устранения нарушений законодательства, суд отказал в удовлетворении иска. Решение суда пока не вступило в законную силу.