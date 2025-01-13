Происшествия

Убийство помощника машиниста расследуют псковские следователи

Расследование убийства помощника машиниста продолжается в Псковской области. Об этом рассказал руководитель Псковского следственного отдела на транспорте Алексей Тимофеев.

В настоящее время расследуется уголовное дело по факту совершения машинистом поезда убийства во время пути своего помощника. Подобный случай на Октябрьской железной дороге имел место более 20 лет назад, пишет «НТ».

«Работа следователя сложна, её всегда очень много, но такая уж у нас профессия. Неизменной задачей для нас остается обеспечение законности на досудебной стадии уголовного судопроизводства, соблюдение прав его участников, верховенство закона. Должно быть понимание того, что наказание неминуемо настигнет каждого, кто совершит противоправное деяние», - подчеркнул Алексей Тимофеев.