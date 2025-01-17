Происшествия

Подозреваемого в краже 46 дезодорантов мужчину задержали в Пскове

Сотрудники УМВД России по городу Пскову раскрыли серию краж дезодорантов, преступления совершались в декабре 2024 года и в январе 2025 года. Из торговых залов двух магазинов были похищены 46 дезодорантов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Из магазина на улице Труда свободным доступом были украдены 32 дезодоранта 15 декабря 2024 года. А ещё 14 дезодорантов похитили из магазина на улице Алехина 8 января 2025 года.

В результате оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый — безработный, ранее судимый житель Псковского района, мужчина 1997 года рождения. Недавно он освободился из мест лишения свободы. По имеющимся сведениям, похищенное он успел продать.

В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

В настоящее время в рамках расследования устанавливаются все обстоятельства произошедшего.