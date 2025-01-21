Происшествия

Новые животные появились в великолукской квартире, откуда забрали 5 собак и 6 кошек

Новые животные появились в квартире в Великих Луках, откуда 12 января сотрудники кинологической службы забрали 5 собак и 6 кошек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили жители дома.

«На сегодняшний день стало известно, что в этой квартире появилось две кошки», – рассказали великолучане.

В течение недели волонтеры и коммунальщики помогали женщине из дома №144 на Октябрьском проспекте навести порядок в квартире, выносили мусор. При этом соседи отмечают, что в квартире все еще сохраняются антисанитарные условия.

«До должного порядка еще далеко. При этом сама хозяйка квартиры там не проживает», - уточнили великолучане.

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