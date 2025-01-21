Новые животные появились в великолукской квартире, откуда забрали 5 собак и 6 кошек

Новые животные появились в квартире в Великих Луках, откуда 12 января сотрудники кинологической службы забрали 5 собак и 6 кошек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили жители дома.
«На сегодняшний день стало известно, что в этой квартире появилось две кошки», – рассказали великолучане.
В течение недели волонтеры и коммунальщики помогали женщине из дома №144 на Октябрьском проспекте навести порядок в квартире, выносили мусор. При этом соседи отмечают, что в квартире все еще сохраняются антисанитарные условия.
«До должного порядка еще далеко. При этом сама хозяйка квартиры там не проживает», - уточнили великолучане.
При этом в ОМВД России по городу Великие Луки не поступало новых заявлений от соседей собственницы помещения на Октябрьском проспекте в Великих Луках.
«С владелицей квартиры проведена разъяснительная работа - ей доведены правила содержания животных согласно законам Псковской области и норм санитарного состояния помещения. Все материалы переданы в администрацию Великих Лук по компетенции», - рассказали в полиции.