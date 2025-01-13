Общество

Спасённые из плена

Зловония на весь подъезд, полчища тараканов и протяжный вой за стеной - довольно частые последствия действий недобросовестных жителей многоэтажек, организующих в своих квартирах подобие приютов для животных. Истории жильцов, ведущих войну с сердобольными соседями, которые подбирают четвероногих на улице, дают им крышу над головой, при этом не обеспечивая должный уход, периодически долетают из разных городов. На этот раз в центре внимания оказались Великие Луки, где пришлось срочно спасать кошек и собак, оставленных в заточении без еды и воды.

Псковская Лента Новостей публикует подробности случившегося, вспоминает аналогичные инциденты прошлых лет, произошедшие в регионе, и напоминает порядок действий на случай, если по соседству творится что-то неладное.

Спасённые животные. Фото: приют «Милый»

В жутких условиях

В конце декабря в адрес руководителя великолукского приюта «Милый» Татьяны Тимофеевой поступило сообщение о том, что в одной из квартир на Октябрьском проспекте, 114 держат животных без должного ухода. Многоэтажка, на которой красуются таблички «Лучший дом» и «Лучший двор», обрела дурную славу благодаря собственнице, которая организовала в принадлежащем ей жилом помещении подобие приюта для бездомных кошек и собак. В какой-то момент жильцы стали замечать тараканов в подъезде и чувствовать неприятные запахи, доносящиеся из-за почти всегда закрытой двери, за которой явно происходило что-то странное. Хозяйку заподозрили в разведении антисанитарии и жестоком обращении с четвероногими, жалобы не неё полетели во все инстанции.

«Из информации соседей и свидетелей животные содержатся в жутких условиях без должного ухода и кормления, болеют, летом выпрыгивают с 5 этажа и разбиваются. По данной ситуации были обращения в полицию, выписан штраф, и движения нет. В прокуратуре разъяснили, как дальше действовать, обратились к журналистам, надеемся на разрешении ситуации и изъятие животных в приют с размещением на карантинное содержание», - прокомментировала просьбу жильцов Татьяна Тимофеева.

В группе приюта был опубликован сам текст обращения, из которого следовало, что кошки и собаки находились «в плену» уже много лет (соседи обозначили цифру 20). Хозяйка с ними не проживала, лишь раз в неделю приходила покормить. «Животные проживают в антисанитарных условиях, прививок никаких нет, питание - пищевые отходы. Количество нам неизвестно, но, думаем, много, потому как слышно мяуканье и лай собак. Периодически хозяйка выносит пакетами на мусорку умерших животных», - заявили жильцы многоквартирного дома.

Фото из архива ПЛН

По данным местных зоозащитников, женщина собирала четвероногих во дворах. Но однажды к ней попал рыжий кот из приюта «Милый», его удалось оперативно вызволить. В связи с этим Татьяна Тимофеева призвала горожан не отдавать этой даме животных и выразила готовность принять всех заточённых в квартире хвостиков под свою опеку.

Размещённая в группе приюта публикация быстро разлетелась по соцсетям и СМИ, поэтому сразу попала в поле зрения правоохранительных органов. В тот же день, 26 декабря, в ОМВД России по городу Великие Луки сообщили, что по факту сообщения проводится проверка, на место выехал участковый уполномоченный полиции, закрепленный за данным районом.

На следующий день в пресс-службе областного УМВД доложили о результатах. Собственницу оперативно нашли и опросили. Она пояснила, что на данный момент в квартире содержатся 5 бездомных кошек и 4 собаки, и заверила, что ежедневно приходит к своим подопечным и кормит минимум 4 раза в день. Фактов жестокого обращения с животными при визуальном осмотре сотрудник полиции на тот момент не установил.

Однако в ходе обследования помещения выяснилось, что в квартире организована целая свалка бытового мусора и отходов. Женщина обязалась убрать ее в течение двадцати суток и привести квартиру в надлежащее состояние. Участковый составил два материала проверки. Первый планировалось отправить в правительство Псковской области для привлечения к ответственности за ненадлежащее содержание домашних животных, а второй - в Роспотребнадзор для оформления штрафа за нарушение санитарных норм при содержании жилого помещения.

Счастливое спасение

В период новогодних каникул шумиха вокруг злополучной квартиры временно утихла. С новой силой борьба с нерадивой квартиранткой возобновилась сразу после окончания праздничных выходных, когда местные жители адресовали мольбы о помощи напрямую журналистам. Великолучане утверждали, что по состоянию на 10 января дело о животных, заточенных в квартире дома на Октябрьском проспекте, так и не сдвинулось с места. По информации соседей, за закрытой дверью без воды и должного ухода по-прежнему оставались несколько кошек и собак.

Скриншот видео ВТРК

На место выехала съемочная группа Великолукской телерадиокомпании и лично убедилась в том, что санитарное состояние лестничной клетки, где находится та самая квартира, далеко от идеального. Корреспонденты пообщались с жильцами подъезда, которые сетовали на трупный запах, пробивающийся сквозь запахи мочи и кала, уверяли, что организатор «приюта» уже неделю не появлялась, и в очередной раз заявили, что готовы помочь ей в наведении порядка. Но прежде всего людей беспокоила судьба животных, запертых в квартире. Из-за двери то и дело доносился лай и другие звуки, но попасть внутрь не представлялось возможным - хозяйка отказывалась идти на контакт с кем-либо.

В присутствии журналистов до неё дозвонился участковый. Он уточнил, когда женщина последний раз была в принадлежащей ей квартире, та заявила, что буквально утром заходила к подопечным. Полицейский также напомнил, что во время прошлого визита полиции она обещала навести порядок, но этого до сих пор не произошло. Вскоре в распоряжении ВТРК появились фотографии из злополучной квартиры: на кадрах были видны кошки и собаки, а также захламленные помещения.

Фото: ВТРК

В полиции заявили о проведении очередной проверки, и уже в воскресенье появились хорошие новости: животные были спасены. Общие усилия горожан, которые привлекли к решению вопроса все возможные инстанции, наконец-то увенчались успехом.

«Днем 12 января сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки в рамках материала проверки выехали в жилое помещение по адресу: Октябрьский проспект, 114. На место прибыл участковый уполномоченный, закрепленный за данной территорией, лично начальник отделения участковых уполномоченных отдела и ПДН. Они провели с женщиной профилактическую беседу, в ходе которой объяснили правила содержания животных в многоквартирном доме согласно Закону Псковской области. Женщина согласилась передать животных - 4 собаки и 6 кошек, последние были отправлены в зоозащитный приют. Собаки на машине кинологической службы были доставлены в соседнюю деревню, в частный дом родственников женщины, которые согласились приютить животных», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Псковской области. В ведомстве уточнили, что в квартиру дополнительно вызывался ветеринар, который осмотрел животных и оценил их состояние как удовлетворительное.

Обработки и предписания

В настоящее время кошки, вызволенные из квартиры на Октябрьском проспекте, 114, находятся в приюте «Милый». Их доставили в карантинный домик для прохождения ветеринарных обработок. В день поступления животные пребывали в стрессе, сейчас они постепенно приходят в себя.

Фото: приют «Милый»

«Кошечки наблюдаются. Они находятся в тепле, имеется корм и все необходимое. Больных визуально нет, если что-то будет проявляться, пока они у нас на карантине, будем лечить. А пока что предстоит ветеринарная обработка. Они немного успокоились, сегодня будем делать глистогонку, блохогонить, потом стерилизация. В целом они в удовлетворительном состоянии, я бы не сказала, что кто-то плохо себя чувствует. Просто часть пугливые, часть нормальные», - прокомментировала состояние новых подопечных руководитель приюта Татьяна Тимофеева и поблагодарила всех неравнодушных людей, активно участвовавших в вызволении животных из плена.

Фото: приют «Милый»

Зоозащитница также сообщила, что одна из освобождённых собак приедет в приют - у неё обнаружили серьёзные проблемы со здоровьем, и новые хозяева оказались не готовы заниматься питомцем. Кроме того, Татьяна Тимофеева высказала опасение, что в злосчастной квартире могли быть другие четвероногие, которых собственница заблаговременно вывезла в другое место. Наша собеседница предположила, что женщина может продолжить собирать животных после того, как затихнет шумиха, даже если по суду запретить ей это делать.

В настоящее время незадачливой квартирантке выдали предписания со стороны администрации города и управляющей организации «Заречный район». В них указано, что в соответствии с Жилищным кодексом РФ собственник (наниматель) обязан поддерживать жилое помещение в надлежащем состоянии, не допускать бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать законные интересы соседей, санитарно-гигиенические, экологические требования законодательства, а также правила содержания домашних животных. В срок до 20 января великолучанка обязана привести помещение в надлежащее состояние, соответствующее санитарным нормам, провести дезинфекцию и дезинсекцию от бытовых насекомых. В противном случае ей грозит административная ответственность.

Мы попытались связаться с собственницей квартиры, откуда всем миром пришлось вызволять четвероногих, чтобы узнать её точку зрения. Как так получилось, что благие намерения спасти бездомных животных обернулись бедой для них самих и тяготами для проживающих рядом людей? Почему не соблюдались элементарные правила гигиены, по какой причине помещение оказалось в таком неприглядном состоянии? Почему кошки и собаки не получали должного ухода и могли рассчитывать лишь на редкие визиты приютившего их человека? Не появятся ли в помещении новые хвосты, которых ждёт та же участь? Вероятно, эти вопросы останутся без ответов, так как поначалу женщина не брала трубку, а теперь «абонент временно заблокирован».

Биться во все двери

В марте 2023 года в Пскове вскрылась похожая история, которая тянулась несколько лет, на протяжении которых жильцы многоэтажки на Сиреневом бульваре терпели зловонный запах из квартиры на восьмом этаже. Жильё сдавалось в аренду, что происходило за закрытой дверью, до сих пор остаётся под вопросом. Но результат пребывания там животных в антисанитарных условиях был налицо - лежащие повсюду кошачьи экскременты, шерсть на каждом клочке дивана и каждом сантиметре пола, горы мусора, невыносимая вонь на весь подъезд.

Журналисты ПЛН тогда лично зафиксировали остатки кошачьей жизнедеятельности и оценили масштабы бедствия: после съезда арендатора квартира оказалась абсолютно непригодной для проживания. Собственникам пришлось делать капитальный ремонт, а заодно выплачивать долги по коммуналке, оставленные квартиранткой.

Помещение она снимала под предлогом жизни с бабушкой, которую никто никогда не видел. Впрочем, и животных в квартире не обнаружили - их судьба так и осталась туманной. Характерный запах и мяуканье котов, которые вынудили соседей обратиться к собственникам, обнаруженные последними лужи на полу, кучи фекалий и прочие признаки указывали на то, что в помещении проживало довольно много четвероногих. Куда они делись, выяснить не удалось.

А в декабре 2018 года в поле зрения зоозащитного сообщества попал незаконный приют «Волшебный дом», который молодая многодетная мать организовала на своём участке в деревне Прибуж Гдовского района. Тревогу забили соседи, которые заявили о голодающих собаках, умирающих от истощения кошках и животных, привязанных к деревьям в лесу. Выехавшие на место волонтёры убедились, что четвероногих содержат в неподобающих условиях, впоследствии их отправили по приютам и раздали в добрые руки. Многие из них на момент изъятия находились в тяжёлом состоянии, были сильно истощены, имели повреждения и заболевания.

К сожалению, таких случаев много по всей стране. «Приюты», больше похожие на лагеря смерти, организуют люди самых разных возрастов. Зачастую они руководствуются благими намерениями, но по какой-то причине все получается иначе. Порой «собиратели» просто не справляются со своими обязанностями, иногда им самим требуется помощь. И её важно оказывать вовремя, чтобы не страдали невинные.

Что делать, если вы заподозрили проживающих поблизости людей в аналогичных деяниях? Без промедления обращаться в правоохранительные органы и другие инстанции, которые имеют хоть какое-то отношение к помещению и его жильцам - например, в управляющую компанию и Роспотребнадзор.

«Такие ситуации нельзя оставлять увиденными и забытыми, потому что это издевательство над животными. Поверьте, в любом органе найдется человек, который проникнется, что-то отодвинет на второй план и начнет заниматься вашим вопросом в первую очередь. Конечно, надо поднимать общественность, создавать резонанс, чтобы у тех, кто обязан защищать права животных, не было возможности тихо отсидеться. Чтобы получить помощь, нужно биться во все двери», - озвучила рекомендации председатель Псковской областной организации «Зоозащита» Вера Короткова, которая не раз сталкивалась с подобными историями.

Она подчеркнула, что великолучане сделали великое дело - спасли четвероногих, и это смогло свершиться только благодаря общим усилиям. В данном случае один в поле точно не воин. Зоозащитница констатировала, что такие случаи были, есть и будут - человеческий фактор никто не отменял. Иногда люди просто не отдают себе отчета в собственных силах и возможностях, из благих намерений начинают с малого и заканчивают сотнями животных, закрытых в помещениях, вынужденных умирать от голода и отсутствия ветеринарной помощи. Полностью искоренить это вряд ли получится. Поэтому, подчеркнула Вера Короткова, необходимо всегда быть бдительными, не оставаться безучастными соседями, не жить по принципу «Мне все равно, что за моей стеной или за закрытой дверью».

«Если всем будет не всё равно, этот мир однозначно станет лучше. Мой призыв - быть неравнодушными, внимательными. Можно что-то увидеть и начать бить тревогу на начальном этапе, когда человек ещё не понимает, что он может навредить, думает, что искренне хочет помочь. Встречаются больные люди, и если окружение видит, что они что-то странное делают с животными, нужно сразу бить тревогу, не дожидаясь фатального исхода — иначе это чьи-то мучения и смерть. Надо быть участным. безучастные люди - это плохо. Давайте помогать друг другу, помогать животным и делать этот мир лучше, добрее, светлее. Все в наших руках», - подытожила Вера Короткова.

Смотрите также Культ равнодушия

Наша редакция присоединяется к словам зоозащитницы и желает каждому развивать способность сопереживать, сочувствовать и не проходить мимо тех, кто нуждается в помощи. Это поможет избежать многих бед. Случай с животными, вызволенными из заточения в Великих Луках, является тому хорошим примером. Это история со счастливым концом, хочется верить, что таких будет больше - это зависит от каждого из нас.

Ульяна Лаблюк