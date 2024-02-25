Происшествия

Назначена экспертиза для установления причины смерти найденной в Порховском районе девочки

Следственные органы Следственного комитета России по Псковской области продолжают расследование обстоятельств безвестного исчезновения 1 января 2024 года 11-летней девочки из деревни Полоное Порховского района. Сегодня, 25 февраля, совместный патруль сотрудников правоохранительных органов и волонтеров в окрестностях населенного пункта, где проживал ребенок, обнаружил ее тело.

Фото: СУ СК России по Псковской области

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК России по Псковской области, в настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа под руководством заместителя руководителя регионального следственного управления СК России, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти ребенка. Кроме того, сотрудники следственного управления совместно со следователями-криминалистами Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) Следственного комитета России продолжают работу по установлению обстоятельств произошедшего, проверяются все возможные версии гибели девочки.

По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в центральном аппарате ведомства.

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Следственное управление выражает благодарность сотрудникам региональных управлений полиции, ФСИН, Росгвардии, спасателям областной службы спасения и сотрудникам Главного управления МЧС России по Псковской области, волонтерам поисковой организации «ЛизаАлерт», а также просто отзывчивым и неравнодушным гражданам, принимавшим участие в поисках пропавшей девочки.