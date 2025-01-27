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Обвиняемому в приготовлении пищи на Вечном огне в Пскове белорусу продлили арест

Продлена мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины, которого обвиняют в использовании Вечного огня в Сквере павших борцов в Пскове для приготовления пищи, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Скриншот: пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области

Псковский областной суд рассмотрел ходатайство о продлении срока содержания под стражей 28 января. Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 354.1 Уголовного кодекса Российской Федерации — осквернение символов воинской славы России и оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично.

По версии органа предварительного следствия, летом 2024 года житель города Пскова, находясь в состоянии опьянения в Сквере павших борцов, подошел к элементу мемориального сооружения «Вечный огонь» и использовал источник открытого пламени для приготовления пищи.

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Срок содержания под стражей обвиняемому продлен до 20 марта 2025 года.