Происшествия

Готовивший рыбу на Вечном огне в Пскове белорус предстанет перед судом

В Пскове перед судом предстанет мужчина по обвинению в осквернении символов воинской славы России и оскорблении памяти защитников Отечества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Видео: СУ СК РФ по Псковской области

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично).

По версии следствия, 28 июля 2024 года житель города Пскова, находясь в состоянии опьянения на территории объекта культурного наследия регионального значения - мемориального комплекса в Сквере павших борцов, готовил пищу на Вечном огне, входящем в состав комплекса.

Смотрите также Арестованный в Пскове белорус жарил на Вечном огне найденную в мусорном контейнере рыбу

В ходе расследования уголовного дела судом по ходатайству следственных органов в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.