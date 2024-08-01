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Арестованный в Пскове белорус жарил на Вечном огне найденную в мусорном контейнере рыбу

Стали известны новые подробности инцидента с использованием Вечного огня для приготовления пищи в Пскове. 28 июля гражданин Республики Беларусь пожарил на источнике открытого огня рыбу, найденную в мусорном контейнере. При этом другой мужчина снимал видео указанных оскверняющих действий на свой мобильный телефон. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Скриншот: пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области

1 августа Псковский городской суд избрал иностранному гражданину меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца за осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества.

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Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 354.1 УК РФ. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет