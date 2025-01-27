Происшествия

Псковича осудили за попытку украсть 229 кг железнодорожных рельсов

Псковский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя деревни Опочицы Псковского района, который пытался украсть имущество РЖД, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской транспортной прокуратуре.

Мужчину признали виновным по части 3 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 158 УК РФ «Покушение на кражу группой лиц по предварительному сговору».

Суд установил, что в июле 2024 года мужчина и его сообщник пытались похитить старогодные рельсы общим весом 229 кг, которые хранились возле путевого здания на станции Полковая. Их действия пресекли сотрудники транспортной полиции.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному 1 год 4 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Соучастника преступления осудили ранее.