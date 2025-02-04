Происшествия

Взятки, полученные Грацким в виде ценных подарков, конфисковали в доход государства

Бывший заместитель главы администрации города Пскова Александр Грацкий признан виновным в получении взяток в виде ценных подарков, сообщила журналистам после суда над бывшим чиновником официальный представитель прокуратуры Псковской области Рахиба Сулейманова. «Подарки» конфисковали в доход государства.

«Псковский городской суд сегодня вынес приговор в отношении Александра Грацкого — бывшего заместителя главы города Пскова и начальника управления городского хозяйства администрации города Пскова. Он обвинялся в том, что на протяжении 2022-2023 года брал взятки в виде ценных подарков. В конце 2022 года Грацкий в интересах юридического лица принял взятку в виде автомобиля стоимостью более 5 миллионов рублей», - рассказала Рахиба Сулейманова.

Суд приговорил виновного к лишению свободы на 10 лет в исправительной колонии строгого режима и назначил ему наказание также со штрафом в размере 5 миллионов 700 тысяч рублей, а также дополнительный вид наказания — это запрет занимать определенные должности сроком на 10 лет.