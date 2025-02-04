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Хорошо, что закон работает – Александр Гончаренко о приговоре экс-замглавы Пскова

Коррупционеры, вне зависимости от своего статуса, должны ответить за преступления по закону. Такое мнение высказал председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко, комментируя в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей приговор, который 4 февраля суд вынес по делу экс-замглавы города Пскова Александра Грацкого.

«Информация была в интернете, в СМИ. Я ее слушал и понимал, что происходит. Я хочу вам сказать, что лично для меня разницы нет, будь это Грацкий, Сидоров, Петров и так далее. Вы помните знаменитого героя, который говорил, что вор должен сидеть в тюрьме? Человек делал это осознанно. Если он к этому готов, значит, он должен быть готов и отвечать за содеянные проступки. Разницы тут абсолютно никакой нет», – сказал Александр Гончаренко.

Он добавил, что подобные дела то там, то тут всплывают по всей стране. И касаются они представителей не только государственной власти, но и бизнеса.

«У нас не только Грацкого посадили. Вы посмотрите, постоянно идет информация по всей стране, и не только о представителях власти различных уровней. Среди предпринимателей тоже очень много событий происходит. Поэтому хорошо, что работает закон. В моем понимании, закон должен быть справедливым по отношению к любому гражданину, нарушившему его. Можно ли победить коррупцию? Я хотел бы услышать от вас хоть одну страну, в которой этого явления нет», – заключил председатель Псковской гордумы.

Напомним, экс-замглавы города Пскова Александру Грацкому вынесли приговор по делу о взяточничестве. Суд назначил бывшему чиновнику наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф в размере 5 700 000 рублей и запрет занимать должности госслужбы на 10 лет.