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Джемал Малышев: Не брать неправильно нажитые деньги — вопрос воспитания

Справляться с желанием брать чужие или незаконно нажитые деньги — это вопрос воспитания. Такое мнение высказал председатель Общественного совета при УМВД России по Псковской области Джемал Малышев, комментируя в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей приговор, который 4 февраля суд вынес по делу экс-замглавы города Пскова Александра Грацкого.

Фото: УМВД России по Псковской области

«Как бороться с коррупцией? Контроль надо устанавливать над доходами и расходами. Это единственный правильный и реалистичный путь. Жестокие приговоры не влияют на желание человека совершить преступление, это останавливает только тех, кто трусит. Что такое коррупция? Это продажа полномочий власти гражданину. Если кто-то узнает об этом, одни скажут, что молодец, другие скажут, что преступник», - подчеркнул Джемал Малышев.

Он добавил, что коррупция как явление существует очень давно и всегда найдутся те, кто будет заниматься взяточничеством.

«Сейчас людей посадили на потребительскую иглу, а сколько денег для этого нужно человеку, невозможно определить. При этом человека должно хватать на то, чтобы не брать чужие деньги и вообще неправильно нажитые деньги. Это вопрос уже воспитания. А как воспитывать в нашем буржуазном обществе, когда деньги определяют все, все можно купить и все можно продать?» - подытожил председатель Общественного совета при УМВД России по Псковской области.

Напомним, экс-замглавы города Пскова Александру Грацкому вынесли приговор по делу о взяточничестве. Суд назначил бывшему чиновнику наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф в размере 5 700 000 рублей и запрет занимать должности госслужбы на 10 лет.