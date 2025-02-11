Происшествия

Чердак дома горел в себежской деревне Геленчино

Возгорание произошло на чердаке жилого дома в деревне Геленчино Себежского района 11 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Причиной, предположительно, стало короткое замыкание электропроводки в чердачном помещении. Огнеборцы спасли хозяйственную постройку. Для тушения привлекали 5 специалистов и 2 единицы техники.

В этот же день в 15:03 поступило сообщение в возгорании здания в деревне Окни Новосокольнического района. Возможной причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи. Пожарные МЧС России ликвидировали возгорание, здание удалось спасти. Привлекали 6 специалистов и 2 единицы техники.

А в 16:33 пожарные ликвидировали возгорание сажи в дымоходе в жилом доме в деревне Вышгородок Пыталовского муниципального округа. Предположительно, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Огнеборцы спасли жилой дом. Никто не пострадал. Для тушения пожара привлекали 6 специалистов и 2 единицы техники.