ФСБ опубликовала видео ликвидации террористов, пытавшихся взорвать вокзал в Пскове

Федеральная служба безопасности России опубликовала видео с ликвидированными исламистами, которые готовили теракт в Пскове.
Видео: РИА Новости
Напомним, последователи международных террористов, выходцы из Центральной Азии, были ликвидированы в Пскове при задержании за попытку подрыва железнодорожного вокзала.
При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы ответным огнем.
В ходе подготовки к нападению члены террористической ячейки провели разведку местности, приобрели компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и приступили к его сборке. После террористической атаки рассчитывали переправиться за рубеж, в одну из стран Ближнего Востока.
По данному факту следственным отделом УФСБ России по Псковской области возбуждено уголовное дело о подготовке теракта.
В ходе следственных действий по месту проживания радикалов обнаружены и изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы, а также составные части самодельного взрывного устройства.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил сотрудников ФСБ за предотвращения теракта.