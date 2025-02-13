Происшествия

Михаил Ведерников: Благодарю сотрудников ФСБ за предотвращение теракта

13 февраля сотрудниками ФСБ России предотвращен теракт. Злоумышленники планировали взорвать здание железнодорожного вокзала в Пскове, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

«Террористы тщательно готовились. Провели разведку местности, приобрели компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и приступили к его сборке. После совершения теракта планировали скрыться за пределами нашей страны. При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление и в результате были нейтрализованы ответным огнем», - рассказал губернатор.

Следственным отделом УФСБ России по Псковской области возбуждено уголовное дело.

«Благодарю сотрудников ФСБ России за предотвращение теракта, грамотно и четко проведенную операцию по ликвидации злоумышленников. И обращаюсь к жителям области. Сейчас будет распространяться много дезинформации. Читайте только проверенные источники и не доверяйте всему, что пишут разные подозрительные группы», - призвал Михаил Ведерников.