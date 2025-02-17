Происшествия

Функционеру экстремистской организации по результатам работы псковского управления ФСБ закрыт въезд в РФ

Гражданину Республики Польша – функционеру религиозной организации, признанной решением Верховного Суда экстремистской, по результатам проведения оперативно-разыскных мероприятий управления ФСБ России по Псковской области закрыт въезд в Российскую Федерацию.

Фото: УФСБ России по Псковской области

Установлено, что деятельность мужчины несёт угрозу обороноспособности и безопасности Российской Федерации.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении ФСБ по региону, въезд в Российскую Федерацию ему запрещен до 2059 года.