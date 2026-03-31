Росгвардия задержала подозреваемую в краже псковичку

Подозреваемую в краже задержали росгвардейцы в Пскове 30 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в магазине на улице Труда поступило экипажу группы задержания отдела вневедомственной охраны Росгвардии около 14.00.

Экипаж выехал на место происшествия. В магазине росгвардейцы задержали псковичку 1986 года рождения, которая похитила материальные ценности из торгового зала.

По факту кражи проводится проверка.