Великолучанка помогла пенсионерке не упасть, а после обокрала ее

Жительницу города Великие Луки подозревают в совершении кражи, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города.

Установлено, что днем 6 февраля гражданка 1944 года рождения, переходя проезжую часть, поскользнулась и могла упасть, однако проходящая в это время мимо девушка 1992 года рождения подхватила ее и помогла удержаться на ногах.

В благодарность женщина пригласила девушку к себе домой попить чая. Находясь в гостях, воспользовавшись отсутствием внимания со стороны потерпевшей, новая знакомая вынесла в подъезд имущество стоимостью 20 784 рубля, принадлежащее женщине, и похитила его.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция части 1 статьи 158 УК РФ предусматривает альтернативные виды наказания, в том числе в виде лишения свободы на срок до 2-х лет.