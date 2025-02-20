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Более 600 тысяч рублей лишились трое жителей Псковской области после общения с мошенниками

22.02.2025 16:20|ПсковКомментариев: 0

Более 600 тысяч рублей лишились трое жителей Псковской области в результате мошеннических уловок неизвестных аферистов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, нескольким жителям Пскова, Стругокрасненского и Новоржевского округов звонили неустановленные лица. Они представлялись сотрудниками биржи и других организаций. Незнакомцы заявляли, что некие махинаторы, якобы, пытаются незаконно оформить на собеседников кредит. И чтобы предотвратить эти противоправные деяния необходимо будто бы незамедлительно перевести деньги на «безопасный счет». Другим нашим согражданам звонившие предлагали дополнительный заработок за счет инвестиций на биржевой платформе.

Поддавшись на ухищрения мошенников, трое доверчивых людей, в том числе двое пенсионеров, лишились в общей сложности свыше 600 тысяч рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.

Теги: #мошенники
Источник: Псковская Лента Новостей
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