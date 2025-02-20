Происшествия

«Бегите, иначе, я вас завалю!»: пскович угрожал убить своих знакомых

Наказание в виде 300 часов обязательных работ будет отбывать житель города Пскова 1986 года рождения, признанный судом виновным в совершении угрозы убийством, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковского района.

Работники прокуратуры Псковского района поддержали государственное обвинение в отношении 38-летнего псковича, который в ходе в ходе словесной ссоры достал принесенный с собой пистолет и направил его в сторону 2 потерпевших и высказал угрозу убийством .

В судебном заседании установлено, что злоумышленник, в вечернее время 16 апреля 2024 находился у дома своего друга. Между преступником и одним из потерпевших началась словесная ссора. В ходе данной ссоры у злоумышленника возник умысел на совершения угрозы убийством. Во исполнение своего преступного умысла, он достал принесенный с собой пистолет и, имея намерение вызвать у потерпевших чувство тревоги и беспокойства за свою безопасность, находясь в непосредственной близости от последних, направил указанный пистолет в их сторону, при этом высказав в их адрес угрозу убийством, а именно сказал: «Бегите, иначе, я вас завалю! Если вы здесь появитесь, я с вами расправлюсь!».

По результатам рассмотрения дела, суд, с учетом позиции государственного обвинителя, ряд смягчающих обстоятельств (наличие малолетнего ребенка и состояние здоровья подсудимого), назначил подсудимому наказание в виде 300 часов обязательных работ.

Приговор суда по части 1 статьи 119 УК РФ в законную силу вступил.