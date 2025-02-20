Происшествия

Появилось видео с места пожара в Гдовском районе, в котором погибла пенсионерка

Видео с места пожара в деревне Атрубашка Гдовского района, в котором погибла пенсионерка, предоставили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Видео: ГУ МЧС РФ по Псковской области

Возгорание произошло на площади 96 квадратных метров, его ликвидировали 6 специалистов и 2 единицы техники.

Пострадавшей является 89-летняя хозяйка дома, проживавшая одна. По полученной следствием информации, причиной пожара могла послужить неисправность печного оборудования. В настоящее время по материалу проверки назначены медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.