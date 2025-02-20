Происшествия

Пенсионерка погибла при пожаре в гдовской деревне Атрубашка

В Гдовском районе проводится проверка по сообщению о гибели пенсионерки при пожаре 24 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в СУ СК России по Псковской области.

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

В правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на месте пожара в частном жилом доме в деревне Атрубашка Гдовского района тела женщины со следами воздействия высоких температур.

Пострадавшей является 89-летняя хозяйка дома, проживавшая одна. По полученной следствием информации, причиной пожара могла послужить неисправность печного оборудования. В настоящее время по материалу проверки назначены медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.