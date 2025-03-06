Происшествия

Жителя Псковского района будут судить за избиение сожителя до смерти

39-летний житель Псковского района предстанет перед судом за убийство сожителя по неосторожности (часть 4 статьи 111 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов региона.

По версии следствия, мужчина находился в своей квартире в состоянии опьянения и поссорился с сожителем, временно проживающим с обвиняемым. После ссоры из личной неприязни, возникшей во время совместного употребления спиртных напитков, пскович несколько раз ударил жертву тупыми твердыми предметами по голове, шее, груди, конечностям, тазу и животу. В результате полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Санкция статьи предусматривает наказания до 15 лет лишения свободы.

В настоящее время решается вопрос о назначении судебного заседания по рассмотрению уголовного дела.