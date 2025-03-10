Происшествия

За распространение фейков об армии псковича отправят в тюрьму на пять с половиной лет

Псковский городской суд приговорил мужчину, обвиняемого в совершении публичного распространения ложной информации о Вооруженных силах РФ, к пяти с половиной годам лишения свободы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Мужчину обвиняли в распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил РФ и исполнении государственными органами РФ своих полномочий за пределами страны группой лиц по предварительному сговору по мотивам политической ненависти и ненависти и вражды в отношении социальной группы (пункты «б, д» части 2 статьи 207.3 УК РФ).

Дело возбудили по материалам УФСБ России по Псковской области.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание по совокупности приговоров в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», сроком на 3 года.