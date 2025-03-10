Происшествия

Жительнице Новоржева грозит срок за нарушение миграционного законодательства

Проводят расследование по делу в отношении жительницы города Новоржева за нарушение требований миграционного законодательства, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе расследования уголовного дела установили, что горожанка 1973 года рождения фиктивно зарегистрировала двух граждан Российской Федерации без фактического их пребывания по месту регистрации. Возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Сотрудники полиции напоминают жителям региона, что фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации преследуется по закону.