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Восемь ландшафтных пожаров зафиксировали в Псковской области

21.03.2025 10:38|ПсковКомментариев: 0

Восемь случаев пала травы зафиксировали в Псковской области 20 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в главном управлении МЧС России по Псковской области.

Ландшафтные пожары зафиксировали в Псковский районе (2), Великих Луках (1), Кунье (1), Невеле (3), Усвятах (1). Общая площадь возгорания составила - 4,705 гектара.

Как напомнили в ГУ МЧС России по Псковской области, палы травы представляют собой реальную угрозу из-за большой скорости распространения и возможности перехода огня на жилые дома и постройки. 

В случае возникновения пожара незамедлительно нужно звонить по номеру вызову пожарной охраны «101» или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

Источник: Псковская Лента Новостей
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