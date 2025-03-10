Происшествия

Восемь ландшафтных пожаров зафиксировали в Псковской области

Восемь случаев пала травы зафиксировали в Псковской области 20 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в главном управлении МЧС России по Псковской области.

Ландшафтные пожары зафиксировали в Псковский районе (2), Великих Луках (1), Кунье (1), Невеле (3), Усвятах (1). Общая площадь возгорания составила - 4,705 гектара.

Как напомнили в ГУ МЧС России по Псковской области, палы травы представляют собой реальную угрозу из-за большой скорости распространения и возможности перехода огня на жилые дома и постройки.

В случае возникновения пожара незамедлительно нужно звонить по номеру вызову пожарной охраны «101» или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».