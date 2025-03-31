Происшествия

Псковичка украла почти 20 шампуней, шоколадок, колбасу и попала под суд

Псковичка предстанет перед судом за кражу 19 шампуней, 17 шоколадок, 20 упаковок сливочного масла, 4 упаковок сыра, 5 упаковок колбасы и 5 упаковок зубной пасты, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города.

В ноябре 2024 года псковичка направилась в магазин самообслуживания, где взяла со стеллажа 17 плиток шоколада «Аленка», спрятала их в пакет и быстро вышла из магазина, не оплатив товар. В дальнейшем шоколад она съела.

В конце декабря 2024 года она направилась в тот же магазин, где взяла с полок 13 пачек сливочного масла и 4 упаковки сыра, спрятала в пакет и вышла из магазина, не оплатив.

В конце января псковичка направилась в другой магазин, откуда украла 7 упаковок масла и 5 палок колбасы. В феврале женщина посетила другой магазин самообслуживания, откуда похитила 6 упаковок шампуня и 5 упаковок зубной пасты. В этот же день в другом магазине женщина похитила 6 упаковок шампуня и бутылку пивного напитка.

На следующий день из другого магазина самообслуживания псковичка похитила 7 упаковок шампуня, также положив их в пакет и пронеся мимо кассовой зоны, не оплатив.

Всего псковичка украла имущество на сумму 20 000 рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция часть 1 статьи 158 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.