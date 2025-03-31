Происшествия

Избившего щенка Катыша мужчину порховский суд приговорил к исправительным работам

Порховский районный суд Псковской области рассмотрел уголовное дело в отношении жителя села Славковичи Порховского района 1960 года рождения, обвиняемого в жестоком обращении с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его увечье из хулиганских побуждений, с применением садистских методов в присутствии малолетнего. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Фото: приют «Добрый»

Как установлено судом, летом 2024 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, у надворных построек, расположенных в непосредственной близости к дому № 31 по улице Цинченко, села Славковичи Порховского района Псковской области, в присутствии малолетних, подозвал к себе собаку и неоднократно ударил ее о землю, чем причинил ей увечья в виде черепно-мозговой травмы, политравмы и контузии легких.

Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Приговором суда мужчина признан виновным и ему назначено наказание в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием 5% заработной платы в доход государства.