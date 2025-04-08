В отношении ректора ПсковГУ возбуждено уголовное дело по факту мошенничества

В ПсковГУ проходят следственные действия полиции. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, заведено уголовное дело по факту мошенничества, по предварительной информации, в отношении ректора Натальи Ильиной.
По имеющейся неофициальной информации, речь идет о ложном трудоустройстве сотрудника с целью получения заработной платы. Речь идет о сумме порядка 10 млн рублей.
По информации очевидцев, следственные действия 8 апреля велись, в частности, на медицинском факультете и в главном корпусе ПсковГУ.
В пресс-службе вуза от комментариев воздержались.
Напомним, с 10 апреля 2019 года Наталья Ильина являлась врио ректора Псковского государственного университета. На основании результатов тайного голосования избрана ректором 17 марта 2020 года.