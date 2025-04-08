Происшествия

Апелляцию на приговор экс-замглавы Пскова Грацкого начнут рассматривать 10 апреля

Бывший заместитель главы администрации города Пскова Александр Грацкий, которого ранее осудили за коррупционное преступление, обжалует своё наказание, следует из картотеки дел Псковского областного суда, дело № 22-180/2025.

Рассмотрение апелляционной жалобы начнётся 10 апреля в Псковском областном суде.

Напомним, ранее суд назначил бывшему чиновнику наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф в размере 5 700 000 рублей и запрет занимать должности госслужбы на 10 лет. Грацкому было предъявлено обвинение по части 6 статьи 290, пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном и особо крупном размере).