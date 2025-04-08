Происшествия

Похитителей продуктов и алкоголя из магазинов задержали в Пскове и Невеле

Граждан, совершивших хищение из магазинов, задержали росгвардейцы в Пскове и Невеле 10 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Около 10:00 на пульт дежурного отдела вневедомственной охраны Росгвардии из магазина улица Комсомольская города Невеля

поступил сигнал «Тревога». На место происшествия был направлен экипаж группы задержания. В магазине росгвардейцы задержали гражданина 1985 года рождения, который похитила из торгового зала бутылку виски.

В тот же день около 18:00 сотрудники Росгвардии, патрулируя улицы Пскова, получили от дежурного сигнал о срабатывании тревожной кнопки в местном гипермаркете на улице Яна Фабрициуса. Росгвардейцы оперативно выдвинулись на место происшествия и по прибытию задержали 63-летнего псковича, который совершил хищение продуктов.