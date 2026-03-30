Великолучанина отправят в тюрьму за продажу наркотиков

За сбыт наркотиков великолучанина отправят в колонию строгого режима, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Великолукский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств).

Суд установил, что в феврале прошлого года подсудимый, находясь в подъезде многоквартирного дома по улице Малышева в городе Великие Луки, незаконно продал гражданину наркотик. Впоследствии его изъяли у покупателя сотрудники полиции.

Принимая во внимание наличие отягчающего обстоятельства в виде рецидива преступлений и смягчающих обстоятельств, суд признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Мужчину взяли под стражу в зале суда.

Мобильный телефон, принадлежащий ему, конфисковали в собственность государства, а денежные средства, полученные в результате сбыта наркотиков, взыскали в доход государства.