Приковавший собутыльника к батарее житель Дно стал фигурантом уголовного дела

Порховский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Псковской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 127 УК РФ, по факту незаконного лишения свободы, совершенного с применением насилия, опасного для жизни или здоровья. В совершении преступления подозревается 28-летний ранее судимый житель города Дно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, 12 декабря 2025 года подозреваемый находился по месту своего проживания, где совместно с ранее знакомым мужчиной распивал спиртные напитки. В ходе совместного времяпрепровождения хозяин дома стал требовать от гостя вернуть мобильный телефон, ранее переданный последнему в пользование, на что получил отказ.

Затем подозреваемый, применяя насилие, пристегнул потерпевшего к батарее в помещении кухни и несколько раз ударил руками по лицу. Пострадавшего он отпустил только после обещания компенсировать причиненный утратой мобильного телефона материальный ущерб.

В настоящее время следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств, допрашиваются свидетели, расследование уголовного дела продолжается.