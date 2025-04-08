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Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Распилить и уничтожить

14.04.2025 12:37|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «ГорДозор», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). 

Предыдущая неделя в жизни Пскова ознаменовалась двумя грандиозными задержаниями: ректора ПсковГУ Натальи Ильиной и заместителя начальника ГИБДД управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области.

Ни для кого не секрет, что новое руководство университета, по сути, уничтожило преподавательский состав, который, по мнению предыдущего ректора Юрия Демьяненко, формировался десятилетиями. Техническую часть Псковского политехнического института буквально уничтожили, распилив работающие станки и оборудование. Также остаются непонятными мотивы заместителя начальника ГИБДД.

Стоило ли лишаться звания и положения ради сомнительной выгоды? Когда ПсковГУ воспрянет от нынешних событий? Есть ли шанс восстановить обучение технических специалистов в стенах вуза?

Эти и другие вопросы обсудят ведущие передачи Андрей Николаев и Николай Мельков.

Источник: Псковская Лента Новостей
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