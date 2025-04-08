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Рахиба Сулейманова: Дело Михаила Гавунаса будет рассматривать апелляционный суд

Дело в отношении экс-заместителя губернатора Псковской области, экс-заместителя председателя регионального парламента Михаила Гавунаса будут рассматривать в суде апелляционной инстанции. Об этом старший помощник прокурора Псковской области Рахиба Сулейманова рассказала в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«По делу Михаила Гавунаса приговор уже вынесен, хотя и обжалован, но позиция прокуратуры ясна. Мы гособвинение поддерживали, суд приговорил Михаила Гавунаса к наказанию в виде лишения свободы на срок 8,5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. И в пользу правительства суд взыскал 1 миллиард 160 миллионов рублей в счет возмещения материального ущерба. Мы с решением суда полностью согласны, его обжаловать, конечно же, не собирались. Обжаловал адвокат Михаила Гавунаса. Это дело будут рассматривать уже в суде апелляционной инстанции. Будем поддерживать решение суда первой инстанции. Считаю, что абсолютно обоснованное решение. Надеюсь, что оно останется в силе», – сказала Рахиба Сулейманова.

3 марта Михаилу Гавунасу вынесли приговор за мошенничество в особо крупном размере.